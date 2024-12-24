В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных

В Удмуртии откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном сайте республики.

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Получить в аренду предметы для новорожденных смогут молодые, студенческие и многодетные семьи, родители-одиночки и семьи участников спецоперации. Всем, кроме последних, вещи будут выдавать в порядке очереди.

Фонд вещей будет формироваться за счет денег из бюджета Удмуртии, выделенных средств по нацпроекту «Семья», а также за счет благотворительной помощи от предприятий и организаций. Систему проката создадут на базе социальных учреждений, подведомственных Минсоцполитики УР.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти до 97 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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