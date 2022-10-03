В Twitter появилась функция редактирования сообщений
3 октября 202221:59
В социальной сети Twitter появилась функция редактирования сообщений после публикации.
При этом возможность доступна только для обладателей платной подписки Twitter Blue в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, отмечает ТАСС.
Ранее сообщение в соцсети можно было только удалить.
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3 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru