В Twitter появилась функция редактирования сообщений

В социальной сети Twitter появилась функция редактирования сообщений после публикации.

Акционеры Twitter подтвердили желание продать соцсеть Илону Маску

При этом возможность доступна только для обладателей платной подписки Twitter Blue в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, отмечает ТАСС.

Ранее сообщение в соцсети можно было только удалить.



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ФОТО: РИА Новости
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