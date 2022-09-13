Акционеры Twitter подтвердили желание продать соцсеть Илону Маску

По данным портала, компания согласна на сделку на условиях апрельских соглашений за $44 млрд.

Ранее Маск временно приостанавливал сделку по покупке Twitter. Тогда выяснилось, что число фейковых аккаунтов и ботов в самом деле представляет не менее 5% пользователей соцсети, как заявлялось, а может колебаться от 20 до 90%.

