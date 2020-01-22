В Тверской области завершается реконструкция дороги к Ржевскому мемориалу
В Тверской области завершается реконструкцию автомобильной дороги, ведущей от федеральной трассы М-9 «Москва-Балтия» к строящемуся Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, на объекте выполнен основной объём работ.
Отмечается, что трассу, протяжённость около одного километра, расширят до четырёх полос, кроме того, на ней оборудуют съезды и выезды с территории мемориального комплекса.
Напомним, проект по строительству Ржевского мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкульта РФ и правительства Тверской области. Идею создания мемориала поддержал Владимир Путин. В основу идеи центральной фигуры монумента, которая создана скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Добавим, открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.
В конце декабря прошлого года НСН писала, что верхняя часть Ржевского мемориала Советскому солдату уже смонтирована целиком, средняя часть - на 80%. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. После завершения сборки элементов скульптуру установят на несущий каркас.
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