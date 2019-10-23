Завершается отливка 25-метрового Советского солдата под Ржевом

Участники Великой Отечественной войны из Тверской области посетили литейный цех в подмосковном Солнечногорске, где создается скульптура солдата для Ржевского мемориала. Фронтовики стали свидетелями завершающихся работ по отливке бронзовых элементов мемориала, открытие которого запланировано под Ржевом к 75-летию Великой Победы.

Всего же в поездке приняли участие пять участников Великой Отечественной войны Спартак Сычев, Иван Кладкевич, Антонина Гордеева, Евгений Книга и Евгений Шелехов.

«Меня впечатлил процесс создания памятника – это полностью ручной труд. Само создание мемориала Советскому солдату очень важное событие. Ведь, на ржевской земле погибло полтора миллиона воинов. Он будет находиться в очень удобном для посещения месте – каждый невольно захочет туда подъехать и посмотреть», - сказал Евгений Книга.

Он также отметил, что вблизи с местом, где будет расположен памятник, тверские фронтовики организовали экспедицию «Калининский фронт».

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Мемориальный комплекс возводится под Ржевом на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Каркас для центральной фигуры мемориала уже готов и находится на площадке около деревни Хорошево под Ржевом. 25-метровый солдат будет установлен на 10-метровый насыпной курган. Монтировка скульптуры начнется с трех птиц, которые по проекту располагаются в основании монумента.

«Монумент станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кроме самой скульптуры посетители смогут посмотреть кадры военной хроники об операции «Марс», Ржевской битве, событиях Калининского фронта.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

На создание мемориала уже собрано порядка 270,6 миллионов рублей. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала поддержал Президент России Владимир Путин.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области начались подготовительные работы по празднованию 75-летия ВОВ. Губернaтор подчеркнул, что нa протяжении всего Годa Пaмяти и Слaвы во всех муниципaлитетaх регионa должны пройти рaзноплaновые и содержaтельные мероприятия, нaпрaвленные нa сохрaнение преемственности исторической пaмяти о подвиге советского нaродa в годы войны.

