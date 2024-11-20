В Тверской области задержали десять участников ОПГ

В Тверской области было пресечено деятельность организованного преступного сообщества из 10 человек, члены которого занимались кражами леса и щебня, а также давали взятки должностным лицам. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело расследуется в рамках взаимодействия с сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Задержанные обвиняются в создании преступного сообщества, руководстве им, участии в нем, краже, даче взятки и незаконной рубке лесных насаждений.

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По версии следствия, преступная группа действовала с января 2020 года. В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года она незаконно вырубала деревья в районе деревни Устиново, причинив ущерб государству более 4 млн рублей. С мая по август этого года члены сообщества похитили щебень с территории ОАО «РЖД», нанеся ущерб на сумму не менее 4,7 млн рублей.

Помимо этого, двое участников преступной группы дали взятку в размере 170 тыс. рублей должностному лицу в Твери. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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