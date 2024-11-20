В Тверской области задержали десять участников ОПГ

В Тверской области было пресечено деятельность организованного преступного сообщества из 10 человек, члены которого занимались кражами леса и щебня, а также давали взятки должностным лицам. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело расследуется в рамках взаимодействия с сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Задержанные обвиняются в создании преступного сообщества, руководстве им, участии в нем, краже, даче взятки и незаконной рубке лесных насаждений.