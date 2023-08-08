В Тверской области проверяют сообщения о девушках, устроивших танцы и намаз в часовне

В Тверской области ведется проверка информации о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщает региональная прокуратура.

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В Telegram православного движения «Сорок сороков» сообщалось, что несовершеннолетние девушки зашли в храм, после чего сначала одна из них начала под музыку танцевать перед иконостасом, потом изображать мусульманский намаз.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

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