В Тверской области проверяют сообщения о девушках, устроивших танцы и намаз в часовне
8 августа 202302:24
В Тверской области ведется проверка информации о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщает региональная прокуратура.
В Telegram православного движения «Сорок сороков» сообщалось, что несовершеннолетние девушки зашли в храм, после чего сначала одна из них начала под музыку танцевать перед иконостасом, потом изображать мусульманский намаз.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru