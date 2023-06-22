В РПЦ опровергли намерение «всех посадить» за оскорбление чувств верующих

Утверждения о том, что Русская православная церковь (РПЦ) за оскорбление чувств верующих хочет «всех посадить» являются мифом, заявил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС.

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По его словам, церковь не имеет цели посадить как можно больше людей по статье об оскорблении чувств верующих. Задача РПЦ в том, чтобы люди понимали, что так поступать нельзя, объяснил Кипшидзе.

«Если человек это понял, то с церковной точки зрения никаких дальнейших причин для продолжения уголовного преследования не существует», - подчеркнул он.

В Москве ранее задержали блогера Станислава Базарова (Стасика Кудрявого) из-за видео с осквернением иконы. Против него возбудили уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и изготовлении порнографии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: patriarchia.ru
ТЕГИ:ЦерковьОскорбление Чувств ВерующихРПЦ

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