В Тверской области отчитались о готовности к новому учебному году

Готовность учреждений образования к новому учебному году обсуждалось сегодня на заседании правительства Тверской области по председательством губернатора Игоря Рудени. На этот раз в школы Верхневолжья пойдут 141813 учеников — почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них первый класс ждёт почти 15 тысяч ребят.

Как отметил глава региона, система тверского образования развивается в соответствии с национальным проектом, две ключевые цели которого определил президент РФ Владимир Путин. Это обеспечение высокого качества и конкурентоспособности отечественного образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ценностей и традиций россиян.

В этом году число преподавателей в Тверской области увеличилась более чем на 400 человек и составит 18 740 сотрудников. Для учителей в муниципалитетах разработан целый ряд мер поддержки: выделение жилья на время работы, возмещение затрат на аренду квартиры, социальные выплаты. Всего в новом учебном году в Тверской области откроются 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. На укрепление материально-технической базы заведений образования направлено около трёх миллиардов рублей. Приобретены, в частности, в полном объёме все необходимые учебники.

Ремонт проведён в 143 школах и 29 детских садах. Все учреждения образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, в каждом здании обеспечена охрана. Системы видеонаблюдения установлены в 90% школ и более 86% детских садов, работы продолжаются.