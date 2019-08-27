В Тверской области отчитались о готовности к новому учебному году
Готовность учреждений образования к новому учебному году обсуждалось сегодня на заседании правительства Тверской области по председательством губернатора Игоря Рудени. На этот раз в школы Верхневолжья пойдут 141813 учеников — почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них первый класс ждёт почти 15 тысяч ребят.
Как отметил глава региона, система тверского образования развивается в соответствии с национальным проектом, две ключевые цели которого определил президент РФ Владимир Путин. Это обеспечение высокого качества и конкурентоспособности отечественного образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ценностей и традиций россиян.
В этом году число преподавателей в Тверской области увеличилась более чем на 400 человек и составит 18 740 сотрудников. Для учителей в муниципалитетах разработан целый ряд мер поддержки: выделение жилья на время работы, возмещение затрат на аренду квартиры, социальные выплаты. Всего в новом учебном году в Тверской области откроются 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. На укрепление материально-технической базы заведений образования направлено около трёх миллиардов рублей. Приобретены, в частности, в полном объёме все необходимые учебники.
Ремонт проведён в 143 школах и 29 детских садах. Все учреждения образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, в каждом здании обеспечена охрана. Системы видеонаблюдения установлены в 90% школ и более 86% детских садов, работы продолжаются.
Особое внимание губернатор обратил на обеспечение медицинского обслуживания в школах и садах. В общей сложности в них заступят на дежурство более 650 медиков, каждую школу и детский сад закрепят за местными медицинскими учреждениями.
Ещё одно важное направление — обеспечение безопасности перевозок школьников. В новом учебном году будет работать 431 школьный автобус, каждый из них оборудован тахографами, системами ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. К месту учёбы будет организован подвоз более чем 10 600 учеников.
Как было отмечено на заседании регионального правительства, в этом году в Верхневолжье стартует целый ряд новых образовательных проектов. Лучшим школам предоставят субсидии на создание цифровых лабораторий, будет создана сеть центров «IT-куб», выпущено региональное учебное пособие «Православные святыни Тверской земли», в рамках проекта «Зелёная страна» состоятся экологические уроки. По распоряжению Игоря Рудени в школах также организуют занятия по отдельному предмету в рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
По национальному проекту «Образование» в Тверской области готовятся принять учеников новые учреждения: школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери и детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района. Также ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. На создание новых мест в школах и садах Верхневолжья в 2019-2021 годах из федерального бюджета направлено свыше 1,5 миллиардов рублей.
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