В Тверской области начали возводить Ржевский мемориал Советскому солдату

На площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области стартовали бетонные работы под монолитные конструкции кургана и обустройство свай. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, коллектив строителей, преимущественно проживающих в Ржеве и Ржевском районе, уже сформирован. Отмечается, что темпы работ на площадке будущего мемориала на месяц опережают график.

Монтаж электроснабжения на площадке завершен, а подключение к интернету обеспечено. Стартовала подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что проект планируется завершить к 75-летию Великой Победы в 2020 году. Ржевский мемориал станет единственным масштабным мемориалом советскому солдату на территории Российской Федерации.

«Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — заявил глава региона на совещании в правительстве Тверской области, посвящённом строительству мемориала.

Пока идет подготовка площадки мемориала, также ведется работа над скульптурой солдата. Ее монтаж планируется завершить в марте 2020 года.

Напомним, что на установку Ржевского мемориала Советскому солдату было собрано около 264 миллионов рублей пожертвований. Также проект получит финансирование из бюджета.

Идея создания Ржевского мемориала Советскому солдату получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Внести свой вклад в создание Мемориала может любой желающий! Все подробности – на сайте Российского военно-исторического общества.

