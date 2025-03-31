Бизнесмен Моносов по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО

Хамовнический районный суд Москвы отправил под стражу предполагаемого взяткодателя по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина. По просьбе следствия в арестован бывший руководитель компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов.

Мера пресечения ему ужесточена с подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение ходатайствовало об этом из-за многочисленных нарушений обвиняемым условий данной меры.