Бизнесмен Моносов по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО

Хамовнический районный суд Москвы отправил под стражу предполагаемого взяткодателя по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина. По просьбе следствия в арестован бывший руководитель компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов.

Мера пресечения ему ужесточена с подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение ходатайствовало об этом из-за многочисленных нарушений обвиняемым условий данной меры.

Следствие попросило смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры

Так, по данным прокуратуры, Моносов с начала текущего года 14 раз ездил из Москвы в Санкт-Петербург и собирался сделать это 6 апреля. Следствие посчитало, что фигурант дела может скрыться, учитывая наличие у него паспорта гражданина Израиля.

Обоих обвиняемых задержали в июле 2023 года с поличным при передаче денег чиновнику в одном из ресторанов в центре Москвы. Сумма взятки составила около четырёх миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно материалам дела, за это Паршин должен был обеспечить выделение гранта фирме Моносова, которая занималась IT-разработками.

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ФОТО: РИА Новости
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