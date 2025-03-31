Бизнесмен Моносов по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО
Хамовнический районный суд Москвы отправил под стражу предполагаемого взяткодателя по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина. По просьбе следствия в арестован бывший руководитель компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов.
Мера пресечения ему ужесточена с подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение ходатайствовало об этом из-за многочисленных нарушений обвиняемым условий данной меры.
Так, по данным прокуратуры, Моносов с начала текущего года 14 раз ездил из Москвы в Санкт-Петербург и собирался сделать это 6 апреля. Следствие посчитало, что фигурант дела может скрыться, учитывая наличие у него паспорта гражданина Израиля.
Обоих обвиняемых задержали в июле 2023 года с поличным при передаче денег чиновнику в одном из ресторанов в центре Москвы. Сумма взятки составила около четырёх миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно материалам дела, за это Паршин должен был обеспечить выделение гранта фирме Моносова, которая занималась IT-разработками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны отвергло связь весеннего призыва в армию с проведением СВО
- Трамп предупредил Зеленского, что будет в случае его отказа от ресурсной сделки
- Бизнесмен Моносов по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО
- Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» выиграет чемпионат РФ
- Спикеры и вице-спикеры 17 стран ЕС прибыли на Украину
- Путин подписал указ о весеннем призыве 160 тысяч человек на срочную службу
- В Госдуме считают, что законопроект КПРФ о запрете вейпов отклонят
- МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников российского посольства
- Три человека погибли при взрыве газа в мечети в Узбекистане
- Уже 84 человека получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru