«Фейк!»: В Альянсе турагентств объяснили безалкогольное «все включено» в Турции

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что для граждан стали доступны туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Такие поездки обходятся нашим гражданам дешевле на 7-9%, отметили специалисты.

«Это фейк. Кто сказал, что начали продавать туры? Нет таких отелей. Это обычный full board plus, никакого безалкогольного «все включено» не бывает. Такие отели мы продаем, но они не называются «все включено». А безалкогольные – обычные отели с трехразовым питанием. Турция – это не Мальдивы, где запрещен алкоголь. Люди все равно хотят на пляже, в баре выпить что-нибудь прохладительное, а не теплое. И таких безалкогольных отелей там единицы. Спросом они не пользуются», - рассказал Мкртчян.

Он пояснил, что российские туристы не любят брать с собой крупные суммы - им привычнее заплатить за путевку «на берегу» и не думать потом о ценах за бокал того или иного напитка.

«Люди хотят понимать, сколько денег они будут тратить. Они хотят в родном Саратове заплатить условные 100 тысяч рублей, чтобы потом не думать, сколько стоит бокал пива, вина или шампанского. Туристы берут с собой небольшие карманные деньги, чтобы купить сувениры или закупиться в дьюти-фри», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН призвал россиян больше не рассчитывать на горящие туры.

