В Турции заблокировали видеохостинг Rutube

По данным источника, при попытке открыть сайт в Турции, появляется сообщение о том, что доступ к «Rutube.ru» был заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года. Отмечается, что вместо сайта пользователям также демонстрируют выдержки из уголовного кодекса республики с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

До этого россиянка, проживающая в Стамбуле, рассказала НСН о том, что видео на сайте Rutube часто не открываются на территории Турции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов, распространявших информацию о выводе средств с «Пушкинских карт».