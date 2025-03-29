В Турции заблокировали видеохостинг Rutube
В Турции регулятор ВТК заблокировал российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Известно, что доступ заблокирован у провайдеров домашнего интернета и ряда сотовых операторов. В октябре прошлого года сайт хостинга также был заблокирован в Молдавии.
По данным источника, при попытке открыть сайт в Турции, появляется сообщение о том, что доступ к «Rutube.ru» был заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года. Отмечается, что вместо сайта пользователям также демонстрируют выдержки из уголовного кодекса республики с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».
До этого россиянка, проживающая в Стамбуле, рассказала НСН о том, что видео на сайте Rutube часто не открываются на территории Турции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов, распространявших информацию о выводе средств с «Пушкинских карт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru