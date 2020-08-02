В Турции туристам запретили брать еду со «шведского стола» в отелях самим

В турецких отелях гостя не разрешают самостоятельно брать еду со «шведского стола». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.

Временные требования введены в отелях, которые работают по системе «все включено».