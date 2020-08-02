В Турции туристам запретили брать еду со «шведского стола» в отелях самим
В турецких отелях гостя не разрешают самостоятельно брать еду со «шведского стола». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.
Временные требования введены в отелях, которые работают по системе «все включено».
«Стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию по особым правилам, разработанным Минздравом Турции», - уточняет Сурури Чорабатыра.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение Турцией. С 10 августа россиийские самолеты будут перевозить пассажиров в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. В Турции ежедневно выявляют до 1000 новых случаев коронавируса. Всего в стране инфицировано свыше 230 тысяч человек, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru