Посольство: Более 50 россиян отбывают наказание во Франции

Более пятидесяти граждан России отбывают наказание во Франции на данный момент. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Париже.

«Посольство располагает сведениями о 54 россиянах, отбывающих наказание по приговорам французского суда», - рассказали в диппредставительстве.

Кроме того, посольство сообщило, что во Франции арестованы и находятся под следствием 411 россиян, пишет Ura.ru.

Между тем в МИД РФ предупредили, что спецслужбы США активизировали охоту за гражданами РФ по всему миру, россиян задерживают в третьих странах по запросам американских спецслужб.

