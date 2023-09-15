В Тюменской области учительница уволилась из-за откровенных фото

На девушку пожаловался местный активист. Его не устроило, что она снялась в откровенных нарядах и курила кальян.

Сама учительница не расстроилась из-за потери работы. По словам девушки, ей платили 15 тысяч рублей в месяц.

«Я в этом не вижу ничего плохого. Это мое хобби, это моя душа, это моя мечта - развиваться в этой сфере» - сказала она.

Ранее из школы №338 в Невском районе Санкт-Петербурга массово уволились учителя. По данным издания «Фонтанка», заявления об уходе написали 17 педагогов, отмечает «Радиоточка НСН».

