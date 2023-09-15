В Екатеринбурге из школы уволились 12 учителей за короткое время

Родители учеников сообщают, что причина массового увольнения заключается в новом руководстве учебного заведения. По информации издания, с октября прошлого года условия для работников существенно ухудшились. Точная причина увольнения неизвестна.

Такой ситуацией особенно недовольны родители девятиклассников, которым в этом году предстоит сдавать экзамены. В некоторых классах пропали уроки географии, биологии, информатики и другие предметы. Отмечается, что возмущенные родители направили запрос в Департамент образования Екатеринбурга.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что чрезвычайно низкий показатель безработицы в России выступает тормозом для роста отечественной экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

