Умер совершивший самый длительный полет в космос космонавт Валерий Поляков
Советский космонавт, Герой Советского Союза и России Валерий Поляков умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает Роскосмос.
«Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова», — говорится в сообщении госкорпорации.
Поляков установил свой рекорд во время работы на орбитальной станции «Мир». Космонавт совершил два полета и в общей сложности провел в космосе 678 суток.
В июне ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин, который руководил полетами станций «Салют-7» и «Мир» и программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл», напоминает «Свободная пресса». Космонавту было 82 года.
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