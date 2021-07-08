В Тюмени сотрудниц захваченного банка наградят за мужество

Сотрудниц тюменского отделения Сбербанка, которое накануне захватил грабитель, наградят знаком отличия «За мужественный поступок». Об этом заявил глава региона Александр Моор.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу.

По словам Моора, именно благодаря действиям сотрудниц банка правоохранители смогли обезвредить злоумышленника.

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Захват банка в Тюмени произошел в среду. Мужчина захватил заложников и потребовал выдать ему 15 млн рублей, заявив, что у него в сумке «опасный предмет».

Грабителем оказался 32-летний мужчина, его задержали силовики. Сейчас он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника).

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:БанкТюмень
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