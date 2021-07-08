Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль

Официальные курсы валют, установленные Банком России на пятницу, выросли более чем на один рубль.

Так, курс доллара прибавил 1,1372 рубля и составил 75,1952 рубля. В свою очередь, евро увеличился на 1,2167 рубля: европейская валюта выросла до 88,7755 рубля.

Согласно официальным курсам валют, стоимость бивалютной корзины выросла на 1,17 рубля и составила 81,3063 рубля.

В четверг курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей, отмечает RT. По мнению экспертов, начался «среднесрочный бычий тренд», который может продлиться два-три месяца, пишет «Свободная пресса».

