Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль
Официальные курсы валют, установленные Банком России на пятницу, выросли более чем на один рубль.
Так, курс доллара прибавил 1,1372 рубля и составил 75,1952 рубля. В свою очередь, евро увеличился на 1,2167 рубля: европейская валюта выросла до 88,7755 рубля.
Согласно официальным курсам валют, стоимость бивалютной корзины выросла на 1,17 рубля и составила 81,3063 рубля.
В четверг курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей, отмечает RT. По мнению экспертов, начался «среднесрочный бычий тренд», который может продлиться два-три месяца, пишет «Свободная пресса».
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