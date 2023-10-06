В Тюмени семье с ребенком-инвалидом отказали в посадке на самолет

По словам мужчины, инцидент произошел 6 октября. Вместе с четырехлетним ребенком семья должна была сесть на рейс до Москвы.

Сотрудники на стойке регистрации заявили, что семья опоздала на регистрацию, но согласились ее возобновить. Однако выяснилось, что на борту самолета осталось только четыре свободных места, а желавших попасть в самолет было пятеро. В итоге семье пришлось вернуться домой.

Ранее сообщалось, что паралимпиец Николай Руденко не может три месяца добиться от авиакомпании «Уральские авиалинии» компенсации за дважды сломанную электроколяску, передает «Радиоточка НСН».

