Парень и девушка до смерти забили мужчину на остановке В Екатеринбурге
Парень и девушка до смерти забили случайного прохожего в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошёл в ночь на 6 июня на автобусной остановке по улице Ильича, причиной конфликта стал якобы грубый ответ погибшего на просьбу пары угостить их сигаретой.
От полученных травм 45-летний мужчина скончался.
«Участь потерпевшего, с учётом полученных им более 60 ударов руками и ногами, к сожалению, была предрешена. А когда сыщики вышли на след фигурантов, на ближайшие несколько лет была предрешена и участь самих обвиняемых», – заключил Горелых.
В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время материалы направлены в суд.
Ранее два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru