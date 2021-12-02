В Тульской области проверят больницу, «ужаснувшую» мать с ребенком

В прокуратуре Тульской области проверят больницу, состояние которой не понравилось жительнице Новомосковска, находившейся там со своим двухлетним ребенком. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Ирину Бацейкину.

Сообщается, что ранее женщина выложила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что «условия нахождения в палате - просто ужас».

При этом в Минздраве отметили, что в медучреждении в скором времени должны будут сделать ремонт.