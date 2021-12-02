В Тульской области проверят больницу, «ужаснувшую» мать с ребенком

В прокуратуре Тульской области проверят больницу, состояние которой не понравилось жительнице Новомосковска, находившейся там со своим двухлетним ребенком. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Ирину Бацейкину.

Сообщается, что ранее женщина выложила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что «условия нахождения в палате - просто ужас».

При этом в Минздраве отметили, что в медучреждении в скором времени должны будут сделать ремонт.

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По данным источника, в инфекционном отделения Новомосковской детской больницы женщину не удовлетворило состояние кроватей и санузла, который, по ее словам, был отгорожен шторкой от обеденного стола. Сообщается, что ребенок лечился там от пневмонии и находился в отдельном боксе.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований, выявленных после проверки, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования со стороны прокуратуры.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПрокуратураБольницаТульская Область
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