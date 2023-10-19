В Тульской области нашли редкий образец оружия Смутного времени
Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области обнаружили на территории Тульских засек в Щекинском районе редкий экземпляр оружия XVI-XVII века — украшенный серебром стальной клевец. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Клевец — холодное оружие с односторонним клювовидным выступом, оно было распространено среди польской шляхты, на территории Венгрии, а также встречалось у русской знати.
«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI – первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий», — отметил завотделом археологических исследований музея-заповедника Евгений Столяров.
Редкий образец нашли случайно во время археологической разведки памятника роменской археологической культуры IX–X веков, пишет «Свободная пресса». Клевец выполнен из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой, поверхность находки украшена серебром, а под слоем земли и коррозии специалисты обнаружили узоры в виде сеточек и ромбиков.
По данным ученых, клевец связан с эпохой Смутного времени. Образец нашли на границах Московского государства конца XVI – начала XVII века, где в Смуту обстановка была крайне напряженной. Предположительно, клевец мог принадлежать человеку высшего сословия — князю или воеводе. Сейчас находка проходит атрибутацию, после уточнения датировки ее представят на выставках по истории Засечной черты.
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