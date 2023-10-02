Польские археологи обнаружили уникальную могилу скифского воина

По словам археолога Марчина Бургхардта, это уникальная находка как для Польши, так и для соседних стран. Он также уточнил, в захоронении также были «керамический сосуд, железный нож и элементы железного оружия».

«Практически идентичные предметы были найдены в курганных могилах верхнего Днестра. Основываясь на этих аналогиях, мы можем довольно уверенно датировать гробницу временем между концом VII и началом VI века до нашей эры», - подчеркнул учёный.

Бургхардт добавил, что находка будет передана в музей города Ярослав, частью постоянной экспозиции они станут в июне 2024 года.

Ранее в Египте при раскопках обнаружили кувшины с вином выдержкой около пяти тысяч лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

