В Туле проверят разбившего в прямом эфире бутылку о голову девушки блогера

Это произошло в прямом эфире. Правоохранители увидели ролик в одном из телеграм-каналов. Полицейские устанавливают автора ролика, а также всех, кто фигурирует в видео.

Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности треш-стримера, который в прямом эфире издевался над девушкой-инвалидом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

