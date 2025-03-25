В Туле проверят разбившего в прямом эфире бутылку о голову девушки блогера
25 марта 202506:17
В Туле треш-стример разбил бутылку об голову девушки, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в прямом эфире. Правоохранители увидели ролик в одном из телеграм-каналов. Полицейские устанавливают автора ролика, а также всех, кто фигурирует в видео.
Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности треш-стримера, который в прямом эфире издевался над девушкой-инвалидом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru