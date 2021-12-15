В ЦИК захотели расширить дистанционное голосование в регионах в 2022 году

На данный момент в 2022 году планируется провести избирательные кампании в 19 российских регионах.

«Из тех семи регионов, в которых проводилось электронное дистанционное голосование, в будущем году только в двух пройдут выборы, это Ярославская область и Москва. Мы уже обсуждали, по итогам анализировали, как прошло электронное дистанционное голосование, в принципе, оно прошло успешно», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Как отметила глава ЦИК, комиссия «движется очень плавно, очень осторожно», чтобы россиянам «было понятно, как организуется общественный гражданский контроль за дистанционным электронным голосованием».

Центризбирком в ближайшее время направит письма в регионы, где планируются выборы, и узнает о их готовности и желании провести голосование в таком формате, отмечает Ura.ru.

