В Кремле высоко оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами высоко оценил действия Центрального избирательного комитета (ЦИК) на выборах в России.

По его словам, ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными.

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«Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов», – заявил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что ЦИК действует так, как считает необходимым.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИККремль
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