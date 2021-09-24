В Кремле высоко оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами высоко оценил действия Центрального избирательного комитета (ЦИК) на выборах в России.
По его словам, ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными.
«Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов», – заявил официальный представитель Кремля.
Песков уточнил, что ЦИК действует так, как считает необходимым.
Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября.
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