В ЦИК указали режиссеру Боякову с его предложением обратиться в Центр психиатрии имени Сербского

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев прокомментировал предложение театрального режиссера Эдуарда Боякова, который предложил наделять избирательным правом в России только мужчин.

При этом, по мнению постановщика, у мужчин должно быть столько голосов, сколько детей воспитывается в его семье.

Ургант ответил Боякову, пообещавшему в него плюнуть

По словам зампреда ЦИК, это хорошее предложение, с котором следует обратиться в Центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского.

«Его ждут», - добавил Булаев.

Ранее Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Избиратели ЖенщиныЦИКЭдуард Бояков

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