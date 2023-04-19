В ЦИК указали режиссеру Боякову с его предложением обратиться в Центр психиатрии имени Сербского
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев прокомментировал предложение театрального режиссера Эдуарда Боякова, который предложил наделять избирательным правом в России только мужчин.
При этом, по мнению постановщика, у мужчин должно быть столько голосов, сколько детей воспитывается в его семье.
По словам зампреда ЦИК, это хорошее предложение, с котором следует обратиться в Центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского.
«Его ждут», - добавил Булаев.
Ранее Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru