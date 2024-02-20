Для всех россиян с ОМС создали цифровые медицинские профили
Медицинские цифровые профили пациентов созданы для всех россиян, имеющих полис обязательного медицинского страхования, продолжается заполнение данных. Об этом заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
По его словам, цифровой медицинский профиль пациента — гибридное хранилище данных из различных источников, которое наполняется в течение жизни человека.
«На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными», — цитирует Баланина РИА Новости.
Как отметил руководитель ФОМС, в первой половине года планируется полностью завершить наполнение профилей граждан. Баланин добавил, что профили с историческими данными станут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе.
Ранее глава ФОМС сообщил, что цифровой страховой полис запросили более 50 млн россиян, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru