Для всех россиян с ОМС создали цифровые медицинские профили

По его словам, цифровой медицинский профиль пациента — гибридное хранилище данных из различных источников, которое наполняется в течение жизни человека.

«На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными», — цитирует Баланина РИА Новости.

Как отметил руководитель ФОМС, в первой половине года планируется полностью завершить наполнение профилей граждан. Баланин добавил, что профили с историческими данными станут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе.

Ранее глава ФОМС сообщил, что цифровой страховой полис запросили более 50 млн россиян, напоминает RT.

