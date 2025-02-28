В Центробанке РФ объяснили отказ от выпуска пластиковых купюр

В планы Центробанка России не входит выпуск пластиковых банкнот. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

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Отмечается, что пластик не намокает и не впитывает гряз, поэтому их использование «оправдано прежде всего в странах с влажным тропическим климатом».

«В «пластик» не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна», - добавили в Центробанке РФ.

В сообщении говорится, что бумажные банкноты лучше пластиковых выдерживают низкие температуры, в том числе отрицательные.

Ранее Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Банку России вернуть на рублевые купюры флаг РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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