Юрист Русяев: Поврежденные купюры можно поменять на новые

Приём повреждённых банкнот регулируется в России отдельными нормами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев.

В США предложили создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа

По словам юриста, разорванные, сильно изношенные или склеенные банкноты могут не принимать при осуществлении стандартных операций, однако у граждан есть право обменять их на новые.

Эксперт пояснил, что для этого следует обратиться в банк, который должен провести экспертизу.

«Банк обязан оформить соответствующий акт, а клиенту следует уточнить сроки и условия замены», — подчеркнул он.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что возвращение в оборот банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано со снижением популярности монет, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкспертыРубльКупюрыБанкиДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры