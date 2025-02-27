Юрист Русяев: Поврежденные купюры можно поменять на новые

По словам юриста, разорванные, сильно изношенные или склеенные банкноты могут не принимать при осуществлении стандартных операций, однако у граждан есть право обменять их на новые.

Эксперт пояснил, что для этого следует обратиться в банк, который должен провести экспертизу.

«Банк обязан оформить соответствующий акт, а клиенту следует уточнить сроки и условия замены», — подчеркнул он.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что возвращение в оборот банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано со снижением популярности монет, сообщает RT.

