В центре «Вектор» назвали долю заразившихся COVID-19 после вакцинации

Менее 1% россиян, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, заразились COVID-19. Об этом сообщает научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как отметили в учреждении, согласно полученным с начала вакцинации данным доля граждан, заболевших через 21 день после получения второго компонента вакцины «Спутника V» составила 0,66%, вакцины «КовиВак» — 0,27%.

«Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых "ЭпиВакКороной" составляет около 0,59%», — приводит сообщение «Вектора» ТАСС.

Как сообщили в научном центре, доля заболевших COVID-19 среди получивших хотя бы одну дозу вакцины «Спутник V» составляет 0,79%, «ЭпиВакКороны» — 1,3%, «КовиВак» — 0,93%.

В учреждении науки резюмировали, что все зарегистрированные в России вакцины «достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19».

