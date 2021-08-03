В центре «Вектор» назвали долю заразившихся COVID-19 после вакцинации
Менее 1% россиян, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, заразились COVID-19. Об этом сообщает научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Как отметили в учреждении, согласно полученным с начала вакцинации данным доля граждан, заболевших через 21 день после получения второго компонента вакцины «Спутника V» составила 0,66%, вакцины «КовиВак» — 0,27%.
«Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых "ЭпиВакКороной" составляет около 0,59%», — приводит сообщение «Вектора» ТАСС.
Как сообщили в научном центре, доля заболевших COVID-19 среди получивших хотя бы одну дозу вакцины «Спутник V» составляет 0,79%, «ЭпиВакКороны» — 1,3%, «КовиВак» — 0,93%.
В учреждении науки резюмировали, что все зарегистрированные в России вакцины «достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19».
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