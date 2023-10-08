В центре Сочи запретили купаться в море

У прибрежных зон в центральной части города установили флаги красного цвета. Купание запрещено, но разрешается отдыхать на берегу.

Также пляжи закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района города-курорта.

В Сочи 8 октября объявили штормовое предупреждение из-за приближающихся ливней. В МЧС сообщили, что в городе ожидаются ливни с грозами, град и ветер до 25 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

