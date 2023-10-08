В центре Сочи запретили купаться в море
8 октября 202320:11
На пляжах в центре Сочи запретили купаться, сообщило агентство РИА Новости.
У прибрежных зон в центральной части города установили флаги красного цвета. Купание запрещено, но разрешается отдыхать на берегу.
Также пляжи закрыли в поселке Дагомыс Лазаревского района города-курорта.
В Сочи 8 октября объявили штормовое предупреждение из-за приближающихся ливней. В МЧС сообщили, что в городе ожидаются ливни с грозами, град и ветер до 25 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru