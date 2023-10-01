В Сочи ограничили работу канатных дорог из-за непогоды
1 октября 202316:58
Работу двух канатных дорог в Сочи ограничили из-за приближения грозового фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале города-курорта.
Мера касается канатных дорог на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Из-за неприятных погодных условий также закрыли маршруты на вершину Черновой пирамиды.
О временном ограничении для туристов сообщила и администрация горнолыжного курорта «Роза Хутор».
В июле на Сочи обрушился мощный ливень. Погиб один человек. Потоками воды унесло 10 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru