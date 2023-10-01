В Сочи ограничили работу канатных дорог из-за непогоды

Работу двух канатных дорог в Сочи ограничили из-за приближения грозового фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале города-курорта.

Автомобиль с туристами перевернулся в Сочи

Мера касается канатных дорог на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Из-за неприятных погодных условий также закрыли маршруты на вершину Черновой пирамиды.

О временном ограничении для туристов сообщила и администрация горнолыжного курорта «Роза Хутор».

В июле на Сочи обрушился мощный ливень. Погиб один человек. Потоками воды унесло 10 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ГрозаКурортыСочи

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