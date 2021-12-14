В центре Москвы вырастут цены на парковку

В Москве с 24 декабря изменятся тарифы на парковку. На 53 улицах столицы стоимость повысится, а на 29 – снизится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

В список улиц, на которых цена парковки выросла, вошли Большая Никитская, Неглинная и Театральная площадь. Согласно новому тарифу, оплата парковки будет такова: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье).