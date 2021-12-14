Дептранс заявил о подорожании проезда в московском транспорте

В Москве цена разовой поездки на городском транспорте вырастет на 1 рубль с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Так, со второго января 2022 года проезд по «Единому» билету подорожает с 60 рублей до 61 рубля. Повысится и стоимость двух поездок и составит 122 рубля. Изменится цена поездки по карте «Тройка». Проезд по ней подорожает на 4 рубля. Цена проезда по Face Pay останется прежней – 46 рублей.