Дептранс заявил о подорожании проезда в московском транспорте
В Москве цена разовой поездки на городском транспорте вырастет на 1 рубль с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
Так, со второго января 2022 года проезд по «Единому» билету подорожает с 60 рублей до 61 рубля. Повысится и стоимость двух поездок и составит 122 рубля. Изменится цена поездки по карте «Тройка». Проезд по ней подорожает на 4 рубля. Цена проезда по Face Pay останется прежней – 46 рублей.
В то же время, владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут сделать бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с момента оплаты проезда.
Ранее бесплатные пересадки были возможны только на разных маршрутах. Пока Москва является единственным городом России, где доступны бесплатные пересадки на общественном транспорте.
В Дептрансе добавили, что в 2022 году появятся новые билеты для наземного транспорта: на 90 и 365 дней. Такое нововведение должно облегчить жизнь москвичам.
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