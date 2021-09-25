В центре Москвы прошёл несогласованный митинг КПРФ
В центре Москвы прошёл несогласованный митинг КПРФ. Власти столицы не разрешили мероприятие из-за пандемии коронавируса.
Коммунисты собрались на Пушкинской площади, выступая против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму. Корреспондент издания «Коммерсантъ» на месте событий оценил число собравшихся в 500 человек.
На место проведения акции также приехали сотрудники полиции, они попросили присутствующих разойтись. Правоохранители включили из громкоговорителей музыку, которая заглушала выступающих на митинге.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован на десять суток за пост об акции на Пушкинской площади.
Акция уже завершилась.
Ранее несогласные с итогами выборов вышли на Пушкинскую площадь в Москве.
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