В центре Москвы от удара током погибла лошадь

На улице Большая Дмитровка в центре Москвы лошадь погибла от удара током, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Четыре человека погибли в результате ДТП с лошадью в Северной Осетии

Инцидент произошел у дома номер 8. Лошадь наступила на оголенный провод и получила удар током. Животное погибло на месте.

Отмечается, что за теломлошадиедет ее хозяйка.

В Оренбургской области 8 ноября произошло ДТП с табуном лошадей. Управлявший автомобилем Toyota Land Cruise 39-летний житель Орска сбил 14 животных, принадлежащих местному фермеру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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