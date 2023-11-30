В центре Москвы от удара током погибла лошадь
30 ноября 202322:59
На улице Большая Дмитровка в центре Москвы лошадь погибла от удара током, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошел у дома номер 8. Лошадь наступила на оголенный провод и получила удар током. Животное погибло на месте.
Отмечается, что за теломлошадиедет ее хозяйка.
В Оренбургской области 8 ноября произошло ДТП с табуном лошадей. Управлявший автомобилем Toyota Land Cruise 39-летний житель Орска сбил 14 животных, принадлежащих местному фермеру, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru