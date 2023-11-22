Четыре человека погибли в результате ДТП с лошадью в Северной Осетии

Четыре человека погибли в Северной Осетии в результате столкновения автомобиля с лошадью, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Табун из 14 лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области

По информации ведомства, ДТП роизошло на 32 км автодороги «Владикавказ - Алагир». Очевидцы рассказали спасателям, что автомобиль Mercedes столкнулся с лошадью и от удара вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada Granta.

Уточняется, что в отечественной легковушке находились четверо мужчин 1945, 1950, 1954 и 1975 годов рождения, все они погибли. Водитель "Мерседеса" 1948 года рождения был госпитализирован.

Ранее в Краснодарском крае два человека погибли в массовом ДТП, которое произошло из-за вышедшей на дорогу коровы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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