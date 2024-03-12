В центре Москвы осквернили стихийный мемориал участникам СВО
12 марта 202422:42
Двое неизвестных осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации на улице Варварке в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел вечером 11 марта. Мужчины распинали ногами цветы и скрылись.
По предварительным данным, вандалы находились в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают их личности.
Ранее на Театральной площади в Саратове подростки забросали снегом Вечный огонь. В прокуратуре региона заявили о возбуждении уголовного дела, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru