В центре Москвы осквернили стихийный мемориал участникам СВО

Эрдоган ожидает визит Путина после выборов в Турции 31 марта Белый дом подтвердил направление Киеву нового пакета военной помощи на $300 млн РФ потратит миллиарды на создание спутниковых смартфонов Роскомнадзор внес в реестр соцсетей Discord и Yappy Юбилейная 30 церемония награждения лауреатов «Золотой маски» состоится в мае