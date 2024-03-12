В центре Москвы осквернили стихийный мемориал участникам СВО

Двое неизвестных осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации на улице Варварке в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В немецком Пренцлау осквернили советский воинский мемориал

Инцидент произошел вечером 11 марта. Мужчины распинали ногами цветы и скрылись.

По предварительным данным, вандалы находились в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают их личности.

Ранее на Театральной площади в Саратове подростки забросали снегом Вечный огонь. В прокуратуре региона заявили о возбуждении уголовного дела, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияМемориалМосква

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