В немецком Пренцлау осквернили советский воинский мемориал
Неизвестные осквернили мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским солдатам в городе Пренцлау на северо-западе ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции федеральной земли Бранденбург.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в городском парке на Грабовштрассе. Неизвестные нанесли на мемориал граффити.
По информации газеты Bild, злоумышленники оставили на мемориале лозунги антироссийского содержания.
Ранее вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбензее. Повреждения получил барельеф на памятнике воинам-освободителям, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru