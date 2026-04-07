В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада
Мужчину, укравшего из магазина в Москве почти 100 плиток шоколада, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
«Раскрыта кража 98 плиток шоколада из магазина в Хамовниках. 37-летний житель Подмосковья в магазине на Гоголевском бульваре наполнил рюкзак почти сотней плиток и ушел, не заплатив», - отметили правоохранители.
Подозреваемый был оперативно задержан. По его словам, он украл шоколад, чтобы его съесть. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.
Ранее в Италии из частного музея за три минуты украли картины Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.
Горячие новости
- Депутат Нилов призвал ограничить движение электросамокатов в Москве
- Исследование: Численность населения превысила возможности Земли
- «Лучше этажами»: Кто может купить Moscow Towers у РЖД за 280 млрд рублей
- СМИ: Венгрия планирует сделку по нефти с США на $500 млн
- В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада
- В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики
- «Корпоративный тренд»: Почему винил становится инструментом продвижения бизнеса
- Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
- Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ
- Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных