В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада

Мужчину, укравшего из магазина в Москве почти 100 плиток шоколада, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

«Раскрыта кража 98 плиток шоколада из магазина в Хамовниках. 37-летний житель Подмосковья в магазине на Гоголевском бульваре наполнил рюкзак почти сотней плиток и ушел, не заплатив», - отметили правоохранители.

Подозреваемый был оперативно задержан. По его словам, он украл шоколад, чтобы его съесть. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Ранее в Италии из частного музея за три минуты украли картины Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.

