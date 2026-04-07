СМИ: США и Израиль атаковали иранский остров Харк

США и Израиль совместно атаковали иранский остров Харк. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

СМИ: США могут победить Иран, взяв остров Харк

«Враг совершил несколько нападений... на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Остров Харк - это главный узел нефтяного экспорта Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранский остров Харк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, в свою очередь, указал, что всех, кто попытается захватить острова республики, ждёт ад.

