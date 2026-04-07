СМИ: США и Израиль атаковали иранский остров Харк
7 апреля 202614:04
США и Израиль совместно атаковали иранский остров Харк. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.
«Враг совершил несколько нападений... на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.
Остров Харк - это главный узел нефтяного экспорта Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранский остров Харк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, в свою очередь, указал, что всех, кто попытается захватить острова республики, ждёт ад.
- Туроператоры предсказали всплеск бронирований круизов в апреле
- Глава РСПП предупредил о риске замедления экономического роста России до нуля
- «Ввезли впрок»: Почему россияне выбирают Toyota и BMW по двойной цене
- Почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года
- Карпин рассказал о своей главной тренерской ошибке
- Могут загореться: В России призвали ввести регламент для электросамокатов
- Россия получила массу запросов на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке
- Нужен рейд: В Госдуме рассказали, как выявлять нарушителей-самокатчиков
- Депутат Нилов предложил включить роботов-доставщиков в ПДД
- В России призвали запретить курьерам ездить на электровелосипедах