Из-за частых сбоев с геолокацией электросамокат часто замедляется не там, а иногда разгоняется там, где введены ограничения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня часто происходят сбои с геолокацией, самокат часто замедляется не там, иногда разгоняется там, где введены ограничения. Поэтому нужно развивать инфраструктуру с учетом рамок, в которых мы сейчас живем. В парках, скверах должны быть разделены потоки, нужны отдельные дорожки, съезды с бордюров и так далее. Да, это задача сложная, но при создании или ремонте дороги это должно учитываться, так как количество самокатов резко увеличивается», - отметил он.

В 2026 году в России ужесточаются правила для электросамокатов: вводится обязательная регистрация с получением учетных знаков (номеров), планируется снижение скорости на тротуарах до 7–10 км/ч, а также возможно повышение возраста управления до 16 лет.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в России зафиксировано около 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 26% больше, чем в 2024 году. В авариях погибли 68 человек, более 3 тыс. получили травмы. В 2025 году в России зафиксирован резкий рост штрафов для пользователей электросамокатов, превысивший 26 тысяч. Основные нарушения — езда вдвоем, неостановка на переходах и неправильная парковка. Штрафуют до 30–100 тыс. руб. за передачу руля детям и до 150 тыс. руб. за серьезные ДТП.

