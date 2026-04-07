Исследование: Численность населения превысила возможности Земли

Учёные опирались на модель Рикера, описывающую рост населения с учётом конкуренции за ресурсы. Она показала, что максимальная численность, которую сможет поддерживать планета, составляет 2,5 млрд человек. При этом население Земли уже превысило 8 млрд.

Как пишет RT, также исследователи подсчитали, что в период с 2067 по 2076 год на планете будет проживать 11—12 млрд человек, в связи с чем необходима «серьёзная перестройка».

«Земля не сможет поддерживать будущую численность населения... без серьёзной перестройки социокультурных практик использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов», - говорится в публикации.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир оказался на пороге демографической катастрофы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

