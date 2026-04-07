В Стамбуле у генконсульства Израиля произошла перестрелка
Перестрелка произошла в Стамбуле у генконсульства Израиля, которое закрыто уже 2,5 года. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk.
Отмечается, что инцидент произошёл в стамбульском районе Левент, ранение получили двое полицейских.
В полиции Стамбула уточнили, что нападавших было трое: один убит, двое остальных ранены и задержаны, пишет RT.
«Один из них... связан с организацией, использующей религию в своих целях», - указал глава турецкого МВД Мустафа Чифтчи.
Ранее в бразильском Рио-де-Жанейро более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой преступников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
