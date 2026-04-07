СМИ: Венгрия планирует сделку по нефти с США на $500 млн
Венгрия и США могут заключить соглашение о закупке нефти почти на $500 млн. Об этом пишет Bloomberg.
Сделку обсуждают на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт, отмечает RT. По данным агентства, венгерская энергокомпания MOL может договориться о закупке у Соединенных Штатов примерно 500 тысяч тонн нефти.
О соглашении могут объявить на совместной пресс-конференции Вэнса с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что республика и Словакия построят новый нефтепровод между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
