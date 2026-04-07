Нужно разобраться с теми средствами индивидуальной мобильности, которые сдаются в аренду, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН.

«Нужно, прежде всего, разобраться с теми средствами индивидуальной мобильности, которые сдаются в аренду. Нужно вводить ограничения, в некоторых зонах вообще запретить использовать, например, в центре Москвы, где много туристов и улицы переполнены. Нужно вводить ответственность для водителей таких средств, мы предлагаем штраф до пяти тысяч рублей за нарушение правил. Компании, которые сдают в аренду самокаты, ввели внутренние штрафы до 100 тысяч рублей. Есть улицы, где заметно снижен скоростной режим. На некоторых улицах максимальной скоростью должна быть скорость в 7 километров в час. Нужно дифференцировать скоростной режим в зависимости от количества участников движения. Это все касается курьеров, которые гоняют, они должны ездить только по проезжей части», - рассказал он.

С началом весны в России стартует сезон электросамокатов. В Совете Федерации вновь призвали что-то делать со средствами индивидуальной мобильности. Например, Администрация подмосковных Котельников решила полностью запретить прокат средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. Также 1 апреля решение о приостановке проката (до исправления ряда требований) приняла администрация Люберец.

