В центре Москве ограничат максимальную скорость

Разрешенная скорость снизится на ряде центральных улиц Москвы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В России хотят ограничить скорость всех электросамокатов

В сообщении говорится, что речь идёт об улицах Тверской, Большой Ордынке и Пятницкой, где разрешенная скорость снизится до 30 км/ч, а также Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных, где максимум установят на отметке 50 км/ч.

«По центру города гуляют наши дети, мамы с колясками, сюда приезжают туристы. Ездят велосипедисты и пользователи самокатов. Высокая скорость здесь не нужна», - уточнили в ЦОДД.

Ранее в 17 районах Санкт-Петербурга установили передвижные комплексы фиксации превышения скорости, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: LoggaWiggler//Pixabay
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