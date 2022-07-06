В центре Москве ограничат максимальную скорость
Разрешенная скорость снизится на ряде центральных улиц Москвы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В сообщении говорится, что речь идёт об улицах Тверской, Большой Ордынке и Пятницкой, где разрешенная скорость снизится до 30 км/ч, а также Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных, где максимум установят на отметке 50 км/ч.
«По центру города гуляют наши дети, мамы с колясками, сюда приезжают туристы. Ездят велосипедисты и пользователи самокатов. Высокая скорость здесь не нужна», - уточнили в ЦОДД.
Ранее в 17 районах Санкт-Петербурга установили передвижные комплексы фиксации превышения скорости, сообщают «Невские новости».
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